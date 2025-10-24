TRAGEDIA ITALIA | bimbo cade dal terzo piano situazione drammatica
Un tonfo improvviso, le urla dei vicini, la corsa disperata dei soccorsi. È successo questa sera a Trapani, dove un bambino di dieci anni è caduto dal balcone della sua abitazione al terzo piano. Un attimo di distrazione, forse un gioco finito male — ma la dinamica è ancora tutta da chiarire. L’incidente è avvenuto in via Pantelleria, una zona residenziale della città. Subito dopo la caduta, alcuni residenti hanno dato l’allarme e sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118, che hanno trovato il piccolo privo di conoscenza ma ancora vivo. Le sue condizioni sono gravi, ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
