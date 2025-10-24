Tragedia in un palazzo a Torino Santa Rita anziana trovata morta I vicini non la vedevano da tre giorni

Torinotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è concluso tragicamente, con il ritrovamento del corpo di un'italiana di 88 anni che abitava in un appartamento, l'intervento dei sanitari del 118 Azienda Zero, dei vigili del fuoco del distaccamento di Grugliasco Allamano e degli agenti della polizia locale avvenuto nel tardo pomeriggio di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

tragedia palazzo torino santaIncidente sul lavoro: schiacciato da un carico operaio muore nel cantiere di Torino Esposizioni - L'intervento poco prima delle 8 nell'area del padiglione principale dove sono in corso lavori di ristrutturazione ... Lo riporta rainews.it

Tragedia nel cantiere di Torino Esposizioni: ecco chi è la vittima - Canavese parla di un dato drammatico: venticinque morti sul lavoro dall’inizio dell’anno, in aumento rispetto al 2024. Da giornalelavoce.it

«Mi uccido per amore» e cerca di far saltare un palazzo a Torino: arrestato per strage - Una tragedia è stata sfiorata la scorsa notte in palazzo di corso Agnelli 118 a Torino, nella zona sud della città, vicino allo Stadio Grande Torino, dove un uomo di origini romene, 55 anni, ha aperto ... Riporta leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Tragedia Palazzo Torino Santa