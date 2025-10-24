Tragedia in un palazzo a Torino Santa Rita anziana trovata morta I vicini non la vedevano da tre giorni

Si è concluso tragicamente, con il ritrovamento del corpo di un'italiana di 88 anni che abitava in un appartamento, l'intervento dei sanitari del 118 Azienda Zero, dei vigili del fuoco del distaccamento di Grugliasco Allamano e degli agenti della polizia locale avvenuto nel tardo pomeriggio di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

