Tragedia in cantiere Vincenzo muore dopo un volo di 7 metri | era il padre di una consigliera comunale

Sono ore di grande dolore per le comunità cittadine di San Vitaliano e Marigliano per la tragica morte Vincenzo Bolero. Il 68enne, noto architetto e titolare di una ditta edile, è morto questa mattina nel corso di un sopralluogo in un cantiere nell'area di un distributore di carburante.Il signor. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

