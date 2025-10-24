Tragedia di Castel d' Azzano un carabiniere sopravvissuto | Miracolato

Veronasera.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La ferita della tragedia di Castel d’Azzano, in cui hanno perso la vita tre carabinieri, è ancora viva nel cuore della comunità veronese. Una ferita lenita da una notizia che porta un raggio di speranza. Migliorano infatti le condizioni di Francesco Lo Console, il carabiniere padovano di. 🔗 Leggi su Veronasera.it

