Tragedia a Pinerolo | uomo caduto dal piazzale della basilica morto

Torinotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 51 anni è morto nella tarda mattinata di oggi, venerdì 24 ottobre 2025, cadendo dal piazzale della basilica di San Maurizio a Pinerolo. Inutili tutti i soccorsi dei sanitari del 118 Azienda Zero, sul posto con alcune ambulanze e con l'elisoccorso che però è ripartito vuoto. Sono. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

