Tragedia a Pinerolo | uomo caduto dal piazzale della basilica morto
Un uomo di 51 anni è morto nella tarda mattinata di oggi, venerdì 24 ottobre 2025, cadendo dal piazzale della basilica di San Maurizio a Pinerolo. Inutili tutti i soccorsi dei sanitari del 118 Azienda Zero, sul posto con alcune ambulanze e con l'elisoccorso che però è ripartito vuoto. Sono. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
TRAGEDIA: UOMO TROVATO MORTO IN CASA https://www.pinerolo.news/2025/10/20/tragedia-uomo-trovato-morto-in-casa/ #pinerolo #tragedia #rip #cronaca #lutto #RIP #Lutto #ValsusaOggi - facebook.com Vai su Facebook
Tragedia a Pinerolo: uomo caduto dal piazzale della basilica, morto - Un uomo di 51 anni è morto nella tarda mattinata di oggi, venerdì 24 ottobre 2025, cadendo dal piazzale della basilica di San Maurizio a Pinerolo. Da torinotoday.it