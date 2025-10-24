Tragedia a Pinerolo | uomo caduto dal piazzale della basilica morto
Un uomo di 51 anni, residente nella cittadina, è morto nella tarda mattinata di oggi, venerdì 24 ottobre 2025, cadendo per circa 15 metri dal piazzale della basilica di San Maurizio a Pinerolo. Inutili tutti i soccorsi dei sanitari del 118 Azienda Zero, sul posto con alcune ambulanze, che hanno. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
