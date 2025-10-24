Tragedia a Brescia | Franca Moretta travolta e uccisa da un pullman sulle strisce pedonali
Investita mentre attraversava la strada con il marito. Un momento di quotidianità si è trasformato in una tragedia a Brescia, dove Franca Moretta, 78 anni, è stata investita e uccisa da un pullman mentre attraversava la strada insieme al marito. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di giovedì, all'incrocio tra via Zadei e via Trento. La coppia stava attraversando sulle strisce pedonali quando un autobus di linea della compagnia Arriva ha colpito la donna, sbalzandola violentemente sull'asfalto. Il dramma sotto gli occhi del marito. I due coniugi si trovavano a circa un metro di distanza l'uno dall'altra.
