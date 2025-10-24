Luceverde Roma Buonasera Bentrovati non molte le novità sta calando di intensità traffico sulla rete viaria cittadina Tuttavia permangono rallentamenti con code su Gran parte delle strade in uscita alla centro sulla raccordo anulare da segnalare subito un incidente avvenuto lungo la carreggiata esterna Attenzione ci sono incolonnamenti a partire dall'uscita a Prenestina fino al bivio con la Roma L'Aquila per traffico intenso ancora in carreggiata esterna zona sud cosa tratti dalla Bibbia con la Roma Fiumicino fino alla Tuscolana altre cose tra la Prenestina e la Roma L'Aquila in quest'ultimo caso come detto si tratta di un incidente in carreggiata interna ancora code per traffico intenso tra l'ospedale Sant'Andrea è l'uscita Flaminia ancora rallentamenti sul tratto Urbano della Roma L'Aquila dalla tangenziale est e fino al collo e restano Code in tangenziale Tra la Farnesina e la Salaria in direzione di San Giovanni La polizia locale Ci segnano ancora un incidente sulla via Prenestina Nuova nei pressi di via di Rocca Cencia inevitabile e ripercussioni sulla Colombo code a tratti per traffico molto intenso da via di Mezzocammino via di Malafede in direzione di Ostia domani pomeriggio la manifestazione della CGIL che da Piazza Repubblica arriverà in Piazza San Giovanni a te se decine di migliaia di persone previste deviazioni e chiusure per il traffico e limitazioni anche per molte linee buste della trasporto pubblico maggiori informazioni su quest'altra notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 24-10-2025 ore 20:30