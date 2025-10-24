Luceverde Roma Buonasera Bentrovati permangono rallentamenti su tutte le strade in uscita dal centro cittadino sul Raccordo Anulare risolto un incidente avvenuto in precedenza lungo la carreggiata interna rimangono incolonnamenti tra le uscite casse Salaria sempre carreggiata interna ancora attratti a partire dalla Nomentana fino all'uscita alla rustica in carreggiata esterna zona sud del raccordo code a tratti dal vivo con la Roma Fiumicino fino alla Tuscolana altre cose sempre in esterna tra la Prenestina e la Tiburtina Nico Non ammetti anche ha giocato Urbano della Roma L'Aquila dalla tangenziale est e fino la raccordo direzione quindi dell'Aquila e poi ci sono code in tangenziale Tra la Farnesina e la Salaria in direzione di San Giovanni nel frattempo la polizia locale Ci segnala un incidente sulla Cassia all'altezza via Barbarano Romano inevitabili le ripercussioni con le code nelle due direzioni incidente anche in via di Grottarossa all'altezza di via a tessennano un altro incidente sulla Prenestina pressi di via di Rocca Cencia anche in questo caso ci sono difficoltà di circolazione sulla Colombo infine con la tratti da via di Mezzocammino a via di Malafede in direzione di Ostia per i dettagli di altre notizie potete sempre consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 24-10-2025 ore 19:30