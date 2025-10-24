Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Un saluto dalla redazione di Roma servizi per la mobilità in centro domani pomeriggio tra le 14 alle 18 è in programma un corteo da Piazza della Repubblica a San Giovanni passando per le squillino ci saranno temporanee chiusure e deviazioni per oltre 30 linee di bus dettagli e aggiornamenti sul corteo di domani pomeriggio sono su Roma mobilita.it le altre notizie fascia verde lo ricordiamo i divieti restano quelli già in atto vero la fascia verde resta vietata agli autoveicoli a benzina fino Euro 2 diesel fino a Euro 3 a farlo sapere il Campidoglio che ha anche comunicato l'arrivo di altri 71 varchi a Presidio proprio della fascia verde serviranno a monitorare gli effetti delle misure del piano della qualità dell'aria senza introdurre sanzioni automatiche https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 24-10-2025 ore 16:30