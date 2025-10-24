Traffico Roma del 24-10-2025 ore 11 | 30
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Un saluto dalla redazione di servizi per la mobilità rientrata l'allerta meteo sono stati riaperti i cimiteri cittadini è stato quindi ripristinato il normale servizio dei collegamenti bus ci che appunto raggiungono i cimiteri cittadini le altre notizie in centro dalle 10:30 è in programma una cerimonia all'altare della patria con la chiusura al traffico di Piazza Venezia e la deviazione delle linee di busselli normalmente in transito anche in centro nel pomeriggio a partire dalle 14:30 invece previsto un corteo tra via del Circo Massimo e viale Aventino e poi è ora dalle 18 manifestazione in questo caso ai Parioli a Piazza Verdi possibile chiusure e deviazioni bus aggiornamenti su romamobilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
