Traffico Roma del 24-10-2025 ore 08 | 30
Luceverde Roma trovati sul grande raccordo anulare Si procede a rilento a causa del traffico intenso tra la Bufalotta la Tiburtina e di seguito tra la Casilina e l'ardeatina mentre sulla carreggiata esterna il traffico in coda dalla via Laurentina e la via Casilina incolonnamenti sull'intero percorso del tratto Urbano della A24 roma-l'aquila-teramo per traffico intenso in direzione della tangenziale est la stessa tangenziale est si sono formate chiudete la batteria Nomentana e via dei Campi Sportivi in direzione stadio che tra San Lorenzo e viale Castrense in direzione San Giovanni in entrata a Roma code sulla via Salaria dalla l'urbe fino alla tangenziale est e sulla via Cassia dalla Storta a via Trionfale code a tratti sulla via del mare la via Ostiense Tra Acilia e Vitinia verso il centro incolonnamenti sulla Roma Fiumicino Dal grande raccordo anulare al viadotto della Magliana traffico in coda anche sulla Pontina e sulla via Appia rispettivamente da Pomezia Tor de' Cenci e da Ciampino alle Capannelle per i dettagli queste ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Contenuti che potrebbero interessarti
CYBERTECH EUROPE: TRAFFICO IN TILT ALL’EUR La manifestazione alla Nuvola ha mandato letteralmente nel caos il traffico nel quadrante sud di Roma. I dettagli https://www.odisseaquotidiana.com/2025/10/cybertech-europe-traffico-roma.html - facebook.com Vai su Facebook
Roma sud nel caos, traffico da bollino rosso e fermata metro chiusa per l'evento sulla cybersicurezza https://ift.tt/ZCFIkbV - X Vai su X
Traffico Roma del 24-10-2025 ore 07:30 - Luceverde Roma Bentrovati traffico in coda sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare per traffico intenso tra la via Casilina è la via Appia ... Come scrive romadailynews.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-10-2025 ore 07:25 - Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento sulla rete viaria ... Come scrive romadailynews.it
Meno smog e più verde, idee condivise per una Roma più vivibile - Strade scolastiche sicure, zone a traffico limitato, depavimentazione e aumento del verde in città, oasi pedonali per mitigare le isole di calore urbane e le anomalie termiche intraurbane. Riporta ansa.it