Luceverde Roma trovati sul grande raccordo anulare Si procede a rilento a causa del traffico intenso tra la Bufalotta la Tiburtina e di seguito tra la Casilina e l'ardeatina mentre sulla carreggiata esterna il traffico in coda dalla via Laurentina e la via Casilina incolonnamenti sull'intero percorso del tratto Urbano della A24 roma-l'aquila-teramo per traffico intenso in direzione della tangenziale est la stessa tangenziale est si sono formate chiudete la batteria Nomentana e via dei Campi Sportivi in direzione stadio che tra San Lorenzo e viale Castrense in direzione San Giovanni in entrata a Roma code sulla via Salaria dalla l'urbe fino alla tangenziale est e sulla via Cassia dalla Storta a via Trionfale code a tratti sulla via del mare la via Ostiense Tra Acilia e Vitinia verso il centro incolonnamenti sulla Roma Fiumicino Dal grande raccordo anulare al viadotto della Magliana traffico in coda anche sulla Pontina e sulla via Appia rispettivamente da Pomezia Tor de' Cenci e da Ciampino alle Capannelle per i dettagli queste ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 24-10-2025 ore 08:30