Luceverde Roma Bentrovati traffico in coda sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare per traffico intenso tra la via Casilina è la via Appia incolonnamenti sull'intero percorso Urbano della A24 Roma L'Aquila Teramo in direzione della tangenziale est sulla stessa tangenziale est e si sono formate code tra via Salaria via dei Campi Sportivi in direzione stadio in entrata a Roma code sulla Salaria dell'aeroporto dell'Urbe alla tangenziale est e sulla via Cassia dalla Storta a via Trionfale code a tratti sulla via del mare e la via Ostiense Tra Acilia e Vitinia sempre verso il centro cittadino incolonnamenti a tratti anche sulla via Pontina sulla via Appia rispettivamente da Pomezia Tor de' Cenci e da Ciampino alle Capannelle per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 24-10-2025 ore 07:30