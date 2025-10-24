Traffico più fluido e meno pericoli causati dall' alta velocità all' incrocio nascerà una rotatoria

Cesenatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato approvato dalla giunta comunale il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo alla realizzazione di una nuova rotatoria all’incrocio tra via Madonna dello Schioppo e via Barducci, nel quartiere Cervese Sud, per un importo complessivo di 2oomila euro, redatto dall’ufficio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

"Ravaldino, traffico fluido con la rotonda" - Il semaforo in piazzale Ravaldino è lampeggiante da ormai qualche mese e ... ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Traffico Pi249 Fluido Meno