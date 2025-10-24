Traffico più fluido e meno pericoli causati dall' alta velocità all' incrocio nascerà una rotatoria
È stato approvato dalla giunta comunale il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo alla realizzazione di una nuova rotatoria all’incrocio tra via Madonna dello Schioppo e via Barducci, nel quartiere Cervese Sud, per un importo complessivo di 2oomila euro, redatto dall’ufficio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Risolto incidente tra Pontremoli e Berceto in Autostrada. Il traffico è più fluido, permane un poco di coda. - facebook.com Vai su Facebook
? Al via i lavori per la nuova rotatoria tra #viaCasilina e #viaSiculiana #MunicipioVI Un’opera strategica per: ? traffico più fluido ? più sicurezza ? migliori connessioni con i quartieri Info Completehttps://tinyurl.com/mw4ddan7 - X Vai su X
"Ravaldino, traffico fluido con la rotonda" - Il semaforo in piazzale Ravaldino è lampeggiante da ormai qualche mese e ... ilrestodelcarlino.it scrive