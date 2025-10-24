Luceverde Lazio Buon pomeriggio traffico molto intenso in queste ore sono a rete viaria laziale e soprattutto intorno Roma sul Raccordo Anulare proprio sul raccordo ci sono collegamenti in interna tra l'uscita Trionfale Ottavia e la Flaminia si tratta di un incidente ancora in carreggiata interna code per traffico molto intenso a partire da Settebagni fino all'uscita La Rustica nella palude in carreggiata esterna rallentamenti con code a tratti a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino alla Tuscolana a complicare la situazione un incidente avvenuto all'interno della galleria dell'appia sulla Pontina risolto rimosso un incidente permangono rallentamenti con code tra Pomezia su dell'uscita di Fossignano Vallelata in direzione di Latina e restiamo in provincia di Latina ricordiamo i lavori sulla via Appia all'interno della galleria tempio di Giove ci troviamo alle porte di Terracina Ebbene si transita a doppio senso di marcia Sonica carreggiata quindi in un unico fornice per un tratto di oltre 3 km raccomandiamo cautela lavori sono in programma infine questa notte sulla A1 Roma Napoli a partire dalle ore 22 chiusura del casello di Valmontone per uscire dall'autostrada per le provenienze da Roma ma anche per stare sulla stessa in direzione di Napoli il termine dei lavori domani mattina alle 5 è tutto grazie per l'ascolto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 24-10-2025 ore 17:30