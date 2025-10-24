Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per una cerimonia in programma 11 di questa mattina all'altare della Patria a partire dalle 10:30 verrà chiusa al traffico Piazza Venezia e saranno deviate tutte le linee bus in transito inevitabili le ripercussioni al traffico di alle 14:30 di questo pomeriggio è in programma una manifestazione con corteo da Piazzale Ugo La Malfa a via Licinia per via del Circo Massimo e viale Aventino a partire dalle 11 sono possibili delle deviazioni per il traffico veicolare e per il trasporto pubblico a Laurentino chiusa via Carlo Levi per lavori da piazza Eugenio Montale e Piazza Piovene deviate anche le linee di e per quanto riguarda il trasporto pubblico fermi fino al 8 dicembre tutti i tram cittadini ci riferiamo quindi alle linee 2358 14:19 lo stop si necessario per consentire dei lavori alla struttura della sopraelevata della tangenziale est nell'area di via Prenestina risposte corse con autobus che copriranno le arie tratte https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 24-10-2025 ore 09:30