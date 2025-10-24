Tradizione e conoscenza Clai tra i protagonisti Showcooking e assaggi

Da quarant’anni il Baccanale racconta il legame più autentico tra Imola e il buon cibo. E, da quarant’anni, al fianco di questa grande rassegna c’è Clai, una delle cooperative simbolo del territorio e del saper fare italiano. Anche per l’edizione 2025, in programma da domani al 16 novembre, l’azienda sarà protagonista con eventi che uniscono gusto, tradizione e conoscenza, in sintonia con il tema scelto quest’anno: ‘ Un mondo di spezie ’. "Clai fa del legame con la comunità uno dei suoi tratti distintivi – sottolinea il presidente Giovanni Bettini (nella foto) –. Il Baccanale è l’occasione perfetta per condividere i valori di qualità, cultura e convivialità che da sempre ci guidano". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tradizione e conoscenza. Clai tra i protagonisti. Showcooking e assaggi

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Conosci #gustovalsusa ? Un viaggio nella conoscenza del territorio attraverso le sagre e le fiere che nel corso del tempo hanno saputo esaltare e valorizzare i prodotti della tradizione nella nostra valle. Tieni d’occhio il calendario con i primi appunta - facebook.com Vai su Facebook

Tradizione e conoscenza. Clai tra i protagonisti. Showcooking e assaggi - E, da quarant’anni, al fianco di questa grande rassegna c’è Clai, una delle cooperative simbolo del territorio e ... Come scrive msn.com

CLAI protagonista al Baccanale di Imola con incontri speciali, showcooking e degustazioni - La grande rassegna enogastronomica e culturale organizzata dal Comune di Imola, e ... Scrive ravennanotizie.it