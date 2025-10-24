Tradita e disperata tenta il suicidio a Porto Sant’Elpidio indagini lampo della polizia e salvataggio

Notizie.virgilio.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donna milanese salvata dalla Polizia a Porto SantElpidio dopo aver manifestato intenti suicidi per una delusione sentimentale. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

tradita e disperata tenta il suicidio a porto sant8217elpidio indagini lampo della polizia e salvataggio

© Notizie.virgilio.it - Tradita e disperata tenta il suicidio a Porto Sant’Elpidio, indagini lampo della polizia e salvataggio

Leggi anche questi approfondimenti

tradita disperata tenta suicidioTradita e disperata tenta il suicidio a Porto Sant’Elpidio, indagini lampo della polizia e salvataggio - Donna milanese salvata dalla Polizia a Porto Sant’Elpidio dopo aver manifestato intenti suicidi per una delusione sentimentale. Da virgilio.it

Pesaro, tenta il suicidio in garage al Cairo: il maresciallo D'Ortona fuori servizio interviene e lo rianima. «Il viso era cianotico, ecco come l'abbiamo salvato» - Nella frazione di Cairo di Pesaro è stata evitata una tragedia grazie al pronto e competente intervento di un carabiniere ... Secondo corriereadriatico.it

Pesaro, tenta il suicidio in garage al Cairo: carabiniere fuori servizio interviene e lo rianima. «Il viso era cianotico, ecco come l'abbiamo salvato» - Nella frazione di Cairo di Pesaro è stata evitata una tragedia grazie al pronto e competente intervento di un carabiniere ... Lo riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Tradita Disperata Tenta Suicidio