Tradimento | le anticipazioni trama e cast della puntata di oggi 24 ottobre

Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della puntata del 24 ottobre. Questa sera, venerdì 24 ottobre 2025, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Tradimento, la nuova fiction turca pronta a conquistare il pubblico della generalista Mediaset. Nel cast troviamo volti noti come Aras Ayd?n di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino?layda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Ma quali sono le anticipazioni e la trama della puntata di oggi? Ecco tutte le informazioni. Anticipazioni e trama. Sezai mette in chiaro la sua posizione con Oltan rispetto alla gravidanza di Ipek; l’imprenditore, appresa la notizia e per dovere nei confronti di Sezai, comunica a Ipek che la sposerà solo per sdebitarsi, ma che non la amerà mai. 🔗 Leggi su Tpi.it

