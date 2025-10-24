Tradimento le anticipazioni delle puntate del 24 ottobre

Gazzetta.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco cosa ci aspetta nelle puntate in onda su Canale 5 e i primi spoiler dell'appuntamento di venerdì prossimo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

tradimento anticipazioni puntate 24Tradimento, anticipazioni puntate del 24 ottobre su Canale 5: Oltan sposa Ipek per riconoscenza, Güzide scopre che Dündar non è suo figlio - Cosa accadrà negli episodi Tradimento in onda venerdì 24 ottobre su Canale 5? Riporta superguidatv.it

