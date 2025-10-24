Tradimento il figlio di Ipek nasce? Sezai la fa arrestare? Spoiler

Ipek in Tradimento è incinta! Per questo motivo, Oltan si sente in dovere di sposarla. Ciò accade nel momento in cui parla con Sezai della gravidanza della ragazza. Il padre di Tolga si vede così costretto, anche per rispetto verso l’avvocato, di procedere con il matrimonio. A questo punto, l’imprenditore annuncia all’ex fidanzata che convoleranno a nozze, ma che non riuscirà mai ad amarla. Un chiarimento chiaro e preciso quello che fa Oltan, il quale non ha alcuna intenzione di avere un matrimonio felice con Ipek, sebbene voglia prendersi tutte le responsabilità visto che aspetta suo figlio. Ma vediamo insieme cosa accade dopo, verso la tragedia finale! Tradimento anticipazioni: come Ipek perde il figlio. 🔗 Leggi su Latuafonte.com