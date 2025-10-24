Oltan sposa Ipek, Güzide scopre una verità sconvolgente e Oyku affronta il passato: la soap turca si infiamma tra segreti familiari e scelte difficili La soap turca Tradimento torna stasera, venerdì 24 ottobre 2025, su Canale 5 con tre nuovi episodi consecutivi: le anticipazioni rivelano che. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Tradimento, anticipazioni e trama stasera, 24 ottobre 2025: Selin scopre che Ipek ha ucciso Serra, Güzide che Dündar non è suo figlio