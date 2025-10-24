Tradimento anticipazioni del 31 ottobre | Selin scappa dai domiciliari poi minaccia Ipek che ha un aborto

Fanpage.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le anticipazioni della prossima puntata di Tradimento in onda venerdì 31 ottobre alle ore 21:20 su Canale5. Nella trama dei nuovi episodi, Selin riesce a fuggire dai domiciliari e si reca da Ipek. Le sue minacce spaventano a tal punto la donna che perde il bebè che aspettava. 🔗 Leggi su Fanpage.it

tradimento anticipazioni 31 ottobreTradimento, le anticipazioni del 24 ottobre: Oltan sposa per dovere Ipek - La dizi turca Tradimento (titolo originale Aldatmak) prosegue in prima serata venerdì 24 ottobre 2025, con nuovi sviluppi per Güzide e la famiglia Yenersoy. Secondo ilmessaggero.it

tradimento anticipazioni 31 ottobreTradimento, anticipazioni venerdì 31 ottobre 2025 - Tradimento, anticipazioni venerdì 31 ottobre 2025 della serie turca in onda da mercoledì 5 febbraio 2025 su Canale 5. tvserial.it scrive

