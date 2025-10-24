Tradimento anticipazioni del 31 ottobre | Selin scappa dai domiciliari poi minaccia Ipek che ha un aborto
Le anticipazioni della prossima puntata di Tradimento in onda venerdì 31 ottobre alle ore 21:20 su Canale5. Nella trama dei nuovi episodi, Selin riesce a fuggire dai domiciliari e si reca da Ipek. Le sue minacce spaventano a tal punto la donna che perde il bebè che aspettava. 🔗 Leggi su Fanpage.it
