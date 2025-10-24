Tra Terre e bomber Guidone è tutto finito Lo Smile è ancora senza un allenatore

Ilrestodelcarlino.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ durata solo tre mesi l’avventura di Marco Guidone al Terre di Castelli. Secondo voci vicine alla società, infatti, ieri sera l’attaccante e il club oronero hanno definito l’ addio, che verrà ufficializzato nella giornata di oggi con lo svincolo. Arrivato a inizio giugno, il 39enne attaccante ex Cittadella (14 reti e 6 assist l’anno sorso in D in 32 gare con i biancazzurri), non ha trovato lo spazio che pensava con la formazione castelvetrese e nemmeno il gol, mettendo insieme appena 3 presenze da titolare nelle prime 8 giornate. Le ultime tre panchine devono aver probabilmente fatto maturare la scelta di cambiare aria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

tra terre e bomber guidone 232 tutto finito lo smile 232 ancora senza un allenatore

© Ilrestodelcarlino.it - Tra Terre e bomber Guidone è tutto finito. Lo Smile è ancora senza un allenatore

Contenuti che potrebbero interessarti

Guidone, un bomber esperto per il Ravenna - Arriva dal Siena, 17 reti in 33 gare l’anno scorso Dovrà farsi perdonare la doppietta segnata nel 2018. Riporta ilrestodelcarlino.it

Bomber Guidone &#232; un doppio ex Ma la lista è lunga - Il più recente è Marco Guidone, attualmente al Ravenna con il ds Grammatica (anch’esso con un passato su entrambe le scrivanie). Lo riporta lanazione.it

Calcio Dilettanti, domani in campo. Terre di Castelli, Guidone &#232; ancora in dubbio. Al ’Ferrari’ di Maranello l’ingresso è gratuito - Domani tornano in campo i dilettanti (15,30) con la prima giornata di Serie D (ore 15), la seconda di Eccellenza e Promozione e il debutto della Coppa di Prima, Seconda e Terza. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Terre Bomber Guidone 232