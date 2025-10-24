Tra Terre e bomber Guidone è tutto finito Lo Smile è ancora senza un allenatore
E’ durata solo tre mesi l’avventura di Marco Guidone al Terre di Castelli. Secondo voci vicine alla società, infatti, ieri sera l’attaccante e il club oronero hanno definito l’ addio, che verrà ufficializzato nella giornata di oggi con lo svincolo. Arrivato a inizio giugno, il 39enne attaccante ex Cittadella (14 reti e 6 assist l’anno sorso in D in 32 gare con i biancazzurri), non ha trovato lo spazio che pensava con la formazione castelvetrese e nemmeno il gol, mettendo insieme appena 3 presenze da titolare nelle prime 8 giornate. Le ultime tre panchine devono aver probabilmente fatto maturare la scelta di cambiare aria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
