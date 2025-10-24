Tra tagli e riprogrammazioni la metro C deraglia sulla Manovra del rigore

Roma, 24 ottobre 2025 – Coperta corta, sogni infranti. Non c’è spazio per illusioni o voli pindarici. La Manovra trasmessa in Parlamento parla chiaro: 18 miliardi, pochi spiccioli racimolati qua e là in un Paese schiacciato da un debito pubblico ormai oltre i 3mila miliardi. Il Mef detta la linea: rigore, conti in ordine, niente fuochi d’artificio. Le priorità restano poche — sanità e Irpef su tutte — mentre altrove scattano le forbici. Via 150 milioni al cinema, industria che continua a navigare in acque torbide, e stretta sulle metropolitane. Non solo quelle di Napoli e Milano: anche la Metro C di Roma è in prima fila. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it