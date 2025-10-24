Tra rigenerazione urbana e cultura la giunta D’Alò approva importanti delibere

Tarantini Time Quotidiano Atto di indirizzo per i lavori di rigenerazione urbana in Piazza Cafforio a Grottaglie e approvazione del programma della stagione teatrale di prosa 20252026. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è di rigenerare l’area del centro cittadino di  piazza Cafforio, realizzando un  nuovo parcheggio pubblico per la sosta  di automezzi, motocicli e biciclette. Per raggiungere l’obiettivo è stato, dunque, necessario formulare un atto di indirizzo al Responsabile del Settore “Lavori Pubblici, Manutenzione e Ambiente”, di procedere alla predisposizione della necessaria documentazione finalizzata ai “ Lavori di rigenerazione urbana della Piazza Cafforio per la realizzazione di un parcheggio pubblico ”, anche avvalendosi di figure professionali qualificate esterne per l’acquisizione di studi, relazioni specialistiche, rilievi ed elaborati. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

