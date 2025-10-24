Tarantini Time Quotidiano Atto di indirizzo per i lavori di rigenerazione urbana in Piazza Cafforio a Grottaglie e approvazione del programma della stagione teatrale di prosa 20252026. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è di rigenerare l’area del centro cittadino di piazza Cafforio, realizzando un nuovo parcheggio pubblico per la sosta di automezzi, motocicli e biciclette. Per raggiungere l’obiettivo è stato, dunque, necessario formulare un atto di indirizzo al Responsabile del Settore “Lavori Pubblici, Manutenzione e Ambiente”, di procedere alla predisposizione della necessaria documentazione finalizzata ai “ Lavori di rigenerazione urbana della Piazza Cafforio per la realizzazione di un parcheggio pubblico ”, anche avvalendosi di figure professionali qualificate esterne per l’acquisizione di studi, relazioni specialistiche, rilievi ed elaborati. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Tra rigenerazione urbana e cultura, la giunta D’Alò approva importanti delibere