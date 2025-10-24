Tra gli studenti più meritevoli d' Italia il veronese Tiziano Pilz è Alfiere del Lavoro

Veronasera.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È veronese uno dei venticinque studenti più meritevoli d'Italia. Tiziano Pilz, di Caprino Veronese, è tra gli Alfieri del Lavoro che oggi, 24 ottobre, saranno protagonisti di una solenne cerimonia al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tiziano Pilz è stato scelto tra i. 🔗 Leggi su Veronasera.it

