Tra gli studenti più meritevoli d' Italia il veronese Tiziano Pilz è Alfiere del Lavoro
È veronese uno dei venticinque studenti più meritevoli d'Italia. Tiziano Pilz, di Caprino Veronese, è tra gli Alfieri del Lavoro che oggi, 24 ottobre, saranno protagonisti di una solenne cerimonia al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tiziano Pilz è stato scelto tra i. 🔗 Leggi su Veronasera.it
