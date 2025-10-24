Tra cammino e musica | un viaggio sonoro nel Cimitero di Modena

Domenica 26 ottobre alle 15

Domenica 26 ottobre alle 15, con ingresso da piazza Setti (lato fiorai), prende vita a Modena una nuova tappa di quell’esperienza unica tra architettura, suono e memoria che è “La città dei vivi, la città dei morti”, un progetto che mira a far conoscere il cimitero e renderlo un luogo della città. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

