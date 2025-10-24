Toyota Rav4 tutto sulla nuova serie
Svelato al pubblico italiano in occasione di Auto e Moto d'Epoca a BolognaFiere il nuovo Toyota Rav4, Suv piu venduto al mondo con 15 milioni di esemplari immatricolati globalmente in oltre 180 Paesi. La sesta generazione debutta con soluzioni tecnologiche all'avanguardia e con una doppia motorizzazione elettrificata - full hybrid e plug-in hybrid - con potenze che variano da 183 e 304 Cv a seconda delle versioni e del tipo di trazione. Il nuovo Rav4 ibrido plug-in, in particolare, permette di percorrere fino a 100 km in modalità elettrica nel ciclo combinato, cioè 26 km in più rispetto all'attuale quinta generazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
