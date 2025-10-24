Tour de France la maglia gialla di Tadej Pogacar donata al Comune di Cesenatico
Andrea Agostini è uno dei volti più noti del ciclismo mondiale ma non dimentica mai il legame fortissimo con Cesenatico, la sua città. Oggi ha donato al sindaco Matteo Gozzoli la maglia gialla di Tadej Pogacar, vincitore del Tour de France 2025, in una carriera già costellata di successi.Agostini. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
