Toscana protagonista dell’innovazione sanitaria sono sette in corsa per gli Oscar della sanità
La Toscana si conferma tra le regioni più innovative nel campo della sanità con sette progetti finalisti, è la seconda regione italiana a vantare il maggior numero di candidature al Lean Healthcare Award 2025. Si tratta dell’”Oscar” della sanità italiana giunto alla sua ottava edizione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
