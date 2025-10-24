Toscana protagonista dell’innovazione sanitaria sono sette in corsa per gli Oscar della sanità

Firenzetoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Toscana si conferma tra le regioni più innovative nel campo della sanità con sette progetti finalisti, è la seconda regione italiana a vantare il maggior numero di candidature al Lean Healthcare Award 2025. Si tratta dell’”Oscar” della sanità italiana giunto alla sua ottava edizione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

