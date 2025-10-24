Toscana due giorni fra trekking seminari e concorso dedicati alla cinta senese dop

Lanazione.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Siena, 24 ottobre 2025 - La cinta senese Dop protagonista a Siena e in Toscana con trekking, masterclass e il secondo Concorso Internazionale di taglio del prosciutto. Il Consorzio di tutela della cinta senese dop presenta la seconda edizione della Festa della Cinta Senese dop, due giornate interamente dedicate alla valorizzazione di una delle eccellenze gastronomiche più autentiche della Toscana, in programma domenica 26 e lunedì 27 ottobre. Cos’è la cinta senese dop. La cinta senese dop è una razza suina autoctona antichissima allevata ancora oggi allo stato semibrado tra i boschi e le colline della Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

toscana due giorni fra trekking seminari e concorso dedicati alla cinta senese dop

© Lanazione.it - Toscana, due giorni fra trekking, seminari e concorso dedicati alla cinta senese dop

News recenti che potrebbero piacerti

toscana due giorni trekkingToscana, due giorni fra trekking, seminari e concorso dedicati alla cinta senese dop - La cinta senese Dop protagonista a Siena e in Toscana con trekking, masterclass e il secondo Concorso Internazionale di taglio del prosciutto. Segnala lanazione.it

Due giorni tra trekking passeggiate sonore, concerti, street food - Passeggiate sonore, trekking, concerti, spettacoli, street food e tanto altro: domani e domenica prende il via la settima edizione della ’Festa della Via della Lana e della Seta’, lungo il crinale tra ... quotidiano.net scrive

Trekking e passeggiate con gli alpaca, la nuova moda che conquista la Toscana - Oggi questi animali fanno da guida nei trekking, supportano la pet therapy e vestono nuove strategie di impresa grazie ... Riporta quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Toscana Due Giorni Trekking