Toscana due giorni fra trekking seminari e concorso dedicati alla cinta senese dop

Siena, 24 ottobre 2025 - La cinta senese Dop protagonista a Siena e in Toscana con trekking, masterclass e il secondo Concorso Internazionale di taglio del prosciutto. Il Consorzio di tutela della cinta senese dop presenta la seconda edizione della Festa della Cinta Senese dop, due giornate interamente dedicate alla valorizzazione di una delle eccellenze gastronomiche più autentiche della Toscana, in programma domenica 26 e lunedì 27 ottobre. Cos'è la cinta senese dop. La cinta senese dop è una razza suina autoctona antichissima allevata ancora oggi allo stato semibrado tra i boschi e le colline della Toscana.

