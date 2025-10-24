Toscana 2025 i nuovi consiglieri regionali | Forza Italia con Jacopo Maria Ferri e Marco Stella

Jacopo Maria Ferri, sindaco di Pontremoli, 8.940 preferenze, e Marco Stella, consigliere regionale uscente, Firenze 1 con 2.131 voti, sono i consiglieri regionali di Forza Italia eletti con il voto del 12 e 13 ottobre regionali Toscana che ha confermato Eugenio Giani, Pd, campo largo centrosinistra, presidente Regione Toscana. (Foto Fb Jacopo Ferri) Forza Italia che nella Pontremoli di Ferri è senza rivali con ben il 67.92% di voti a fronte del 6.17% regionale. Nella foto, Luca Agresti con Alessandro Tomasi (Foto Fb Luca Agresti) Con 5.836 preferenze non è eletto Luca Agresti, assessore nel Comune di Grosseto guidato dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, recentemente approdato in Forza Italia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it