Toscana 2025 i nuovi consiglieri regionali | Forza Italia con Jacopo Maria Ferri e Marco Stella

Corrieretoscano.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jacopo Maria Ferri, sindaco di Pontremoli, 8.940 preferenze, e Marco Stella, consigliere regionale uscente, Firenze 1 con 2.131 voti, sono i consiglieri regionali di Forza Italia eletti con il voto del 12 e 13 ottobre regionali Toscana che ha confermato Eugenio Giani, Pd, campo largo centrosinistra, presidente Regione Toscana.   (Foto Fb Jacopo Ferri)     Forza Italia che nella Pontremoli di Ferri è senza rivali con ben il 67.92% di voti a fronte del 6.17% regionale.   Nella foto, Luca Agresti con Alessandro Tomasi (Foto Fb Luca Agresti)     Con 5.836 preferenze non è eletto Luca Agresti, assessore nel Comune di Grosseto guidato dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, recentemente approdato in Forza Italia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

