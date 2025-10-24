Torturò violentò e uccise la 12enne Lola Daviet Ergastolo alla 24enne Dahbia Benkired
Ergastolo senza possibilità di riduzione della pena per la 27enne Dahbia Benkired: la procura di Parigi ha inflitto la massima pena possibile, prima volta in Francia per una donna, in un processo che ha visto l'imputata accusata di tortura, stupro e omicidio ai danni di una 12enne, Lola Daviet. A nulla sono valse le richieste di perdono e le affermazioni dell’imputata, che ha detto in aula: “ È orribile quello che ho fatto ”. Ma anche il suo avvocato ha spiegato di ritenerla “ colpevole di stupro e omicidio ”, sebbene non di “ atti di tortura e barbarie ”. La procura è stata lapidaria: “ Signora Benkired, la Corte e la giuria hanno risposto sì a tutte questioni, lei è stata dichiarata colpevole di stupro, colpevole di atti di tortura e barbarie, considerando che tali atti sono stati commessi mentre Lola Daviet era ancora in vita, lei è anche colpevole dell'omicidio di Lola Daviet, preceduto da atti di tortura e barbarie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
