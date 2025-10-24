Torturarono con botte e olio bollente un 20enne 7 arresti | sgominato un pericoloso clan

Fermo, 24 ottobre 2025 – Maxi blitz della polizia all’alba in tutto il Fermano. Gli uomini della squadra mobile, al termine di una complessa e articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Fermo, hanno dato esecuzione a sette ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Fermo. I provvedimenti scaturiscono da gravi fatti avvenuti l’11 ottobre scorso che hanno visto vittima un giovane tunisino appena 20enne oggetto di una spedizione punitiva di un clan multietnico composto da dieci persone. In quella circostanza il ragazzo che si trovava seduto nei pressi della zona di Lido tre Archi, era stato prelevato con la forza da un’auto con a bordo tre connazionali, tutti noti pregiudicati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

