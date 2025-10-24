Tortorici-Messina | stop alla cessione diretta della strada Città Metropolitana pronta a valutare gestione

Si accende il confronto istituzionale sul tratto di strada che da Via Santa Lucia conduce fino al confine con il Comune di Castell’Umberto, parte della Strada di Fondovalle TortoriciDue Fiumare, arteria cruciale per collegare il centro oricense alla valle e ai territori limitrofi.Nei giorni. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

tortorici messina stop cessioneMessina, cessione di una strada a Tortorici: “disponibilità ad un percorso condiviso nel rispetto delle procedure di legge” - Si accende il confronto istituzionale sul tratto di strada scorrevole che da Via Santa Lucia conduce fino al confine con il Comune di Castell’Umberto, ricadente nella Strada di Fondovalle Tortorici/Du ... Come scrive strettoweb.com

