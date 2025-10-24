Torre Lapillo incendio | distrutte circa trecento rotoballe di fieno Nella notte
La scorsa notte, attorno alle ore 2:40, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale, con il supporto di cinque squadre operative – sono intervenuti nel Comune di Porto Cesareo, in località Torre Lapillo, presso masseria “ Donata ”, per un incendio che ha interessato circa 300 rotoballe di fieno che erano state stoccate all’aria aperta. Le fiamme, che si sono propagate rapidamente a causa del materiale altamente combustibile, hanno prodotto una densa colonna di fumo visibile a distanza. L’intervento dei caschi rossi ha portato allo spegnimento dell’incendio ed al contenimento delle fiamme verso altre balle di fieno presenti sul posto, evitando l’estensione del rogo e ulteriori danni alle aree circostanti. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
