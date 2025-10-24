Torre Annunziata ex dipendenti condannati per corruzione Il Comune chiede il danno d’immagine

Torre Annunziata, il Comune avvia azione legale per il risarcimento del danno d’immagine contro ex dipendenti condannati per corruzione.. Il Comune di Torre Annunziata chiede i danni d’immagine nei confronti di ex dipendenti condannati in via definitiva per corruzione. E’ quanto ha deciso l’Amministrazione Comunale che ha approvato ieri la delibera, proposta dall’Assessore all’Avvocatura e Contenzioso Luisa Nastri, con la quale si conferisce l’incarico a due avvocati per il recupero delle somme. I due legali avranno il compito di avviare un’azione legale finalizzata alla richiesta di risarcimento del danno all’immagine della Pubblica Amministrazione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it