Torno in tv Io sono Farah l’annuncio che tutti aspettavano Cosa sta per succedere

Finalmente una notizia che i fan attendevano da mesi: Demet Özdemir, protagonista della amatissima soap turca Io sono Farah, ha annunciato ufficialmente il suo ritorno sul set. L’attrice, che con il suo ruolo di Farah ha conquistato il pubblico italiano, ha condiviso sui social un messaggio enigmatico ma inequivocabile: “Non vedevo l’ora di tornare. Una nuova storia sta per cominciare.” Poche parole che hanno mandato in visibilio i fan e confermato che qualcosa di grande si sta muovendo intorno alla serie. Secondo indiscrezioni trapelate dai media turchi, le riprese della seconda stagione di Io sono Farah sarebbero già in fase di preparazione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it