Torno in tv Io sono Farah l’annuncio che tutti aspettavano Cosa sta per succedere

Caffeinamagazine.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Finalmente una notizia che i fan attendevano da mesi: Demet Özdemir, protagonista della amatissima soap turca Io sono Farah, ha annunciato ufficialmente il suo ritorno sul set. L’attrice, che con il suo ruolo di Farah ha conquistato il pubblico italiano, ha condiviso sui social un messaggio enigmatico ma inequivocabile: “Non vedevo l’ora di tornare. Una nuova storia sta per cominciare.” Poche parole che hanno mandato in visibilio i fan e confermato che qualcosa di grande si sta muovendo intorno alla serie. Secondo indiscrezioni trapelate dai media turchi, le riprese della seconda stagione di Io sono Farah sarebbero già in fase di preparazione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

torno tv io sonoLuca Barbareschi: “Torno in Tv e sfido Fazio su Rai3. Svolta a destra in Rai? Non ne hanno le competenze” - Intervista a Luca Barbareschi, pronto al ritorno in Tv dal 2 novembre con Allegro ma non troppo, tentativo di mettere ordine in "un mondo pieno di ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Torno Tv Io Sono