Torneo di Vienna Sinner vince e va in semifinale | se la vedrà con l’australiano Alex De Minaur
Jannik Sinner approda alle semifinali dell’'Erste Bank Open', torneo Atp 500 con montepremi totale pari a 2.736.875 euro, in corso sui campi in duro di Vienna. Il 24enne fuoriclasse altoatesino, numero 2 del ranking mondiale e primo favorito del tabellone, si è imposto nei quarti sul kazako Alexander Bublik, 16esimo del ranking mondiale e ottava testa di serie, con il punteggio di 6-4 6-4, maturato. 🔗 Leggi su Feedpress.me
