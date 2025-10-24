Torneo di Vienna Sinner vince e va in semifinale | se la vedrà con l’australiano Alex De Minaur

Feedpress.me | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner approda alle semifinali dell’'Erste Bank Open', torneo Atp 500 con montepremi totale pari a 2.736.875 euro, in corso sui campi in duro di Vienna. Il 24enne fuoriclasse altoatesino, numero 2 del ranking mondiale e primo favorito del tabellone, si è imposto nei quarti sul kazako Alexander Bublik, 16esimo del ranking mondiale e ottava testa di serie, con il punteggio di 6-4 6-4, maturato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

torneo di vienna sinner vince e va in semifinale se la vedr224 con l8217australiano alex de minaur

© Feedpress.me - Torneo di Vienna, Sinner vince e va in semifinale: se la vedrà con l’australiano Alex De Minaur

Altri contenuti sullo stesso argomento

torneo vienna sinner vinceTorneo di Vienna, Sinner vince e va in semifinale: se la vedrà con l’australiano Alex De Minaur - Jannik Sinner approda alle semifinali dell’'Erste Bank Open', torneo Atp 500 con montepremi totale pari a 2. Si legge su msn.com

torneo vienna sinner vinceSinner spazza via anche Bublik: il kazako le prova tutte e viene fischiato. In semifinale a Vienna sfida De Minaur che ha battuto Berrettini - L'altoatesino domina il kazako in due set, mentre Berrettini si ferma ai quarti. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

torneo vienna sinner vinceSinner-Bublik all'Atp Vienna in diretta 6-4, 6-4: Jannik vince e vola in semifinale, affronterà De Minaur - Nei quarti nessun problema per l'azzurro, mai messo in difficoltà dal kazako. Scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Torneo Vienna Sinner Vince