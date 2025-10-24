Tornano il Festival Gabriele Inguscio e i laboratori di CinemaScuolaLab
Torna il Festival Gabriele Inguscio, giunto alla 19ª edizione e tornano i laboratori di CinemaScuolaLab.Il Festival si svolgerà il 25 ottobre dalle ore 19 nel Teatro Comunale di Galatone: è cinema per tutti, per studenti e pubblico adulto, a conclusione di alcune giornate dedicate ai laboratori. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
News recenti che potrebbero piacerti
Torna il Ferrara Food Festival … e tornano anche gli appuntamenti a cura delle Farmacie Comunali Ferrara! Anche quest’anno portiamo il nostro contributo al Ferrara Food Festival, sempre tra salute e nutrizione, riprendendo un tema che, da sempre, ci ved - facebook.com Vai su Facebook