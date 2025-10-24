Tornano a Napoli le Notti della Moda studenti protagonisti
Tornano domani a Napoli le “Notti della Moda”: l’iniziativa di Rete Tam, la rete nazionale degli istituti dei settori Tessile, Abbigliamento e Moda, con la collaborazione di Confindustria Accessori Moda e Confindustria Moda che permette a famiglie e ragazzi di conoscere l’eccellenza formativa della scuola. L’Istituto “Galiani–da Vinci” di Napoli aderirà all’iniziativa con una serata dedicata alla moda e alla filiera tessile. Durante l’evento, studentesse e studenti saranno protagonisti di dimostrazioni pratiche sulle principali analisi di controllo qualità cui vengono sottoposti i tessuti lungo le diverse fasi del processo produttivo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
