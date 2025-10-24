Torna virale il video di Maduro che nasconde il Rolex
Sui social è tornato virale un video, di qualche mese fa, in cui il presidente venezuelano Nicolas Maduro nasconde il suo Rolex. Accortosi di avere l'orologio in bella vista, dopo un cenno da parte di Jorge Rodriguez, il presidente del Parlamento seduto di fianco a lui durante un'intervista, Maduro cerca di nascondere il Rolex sotto la manica della giacca rossa. Nei commenti molti hanno sottolineato l'ipocrisia del leader di sinistra a cui piacciono i lussi capitalistici. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
