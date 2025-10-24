Torna Stregati dai Vicoli | tre giorni di magia cultura e sapori nel cuore di Ponte
Tempo di lettura: 2 minuti La PRO LOCO di PONTE presenta in anteprima il programma della terza edizione di “Stregati dai Vicoli”, il progetto di valorizzazione del centro storico di Ponte che, anno dopo anno, continua a incantare visitatori di tutte le età con un ricco programma di eventi, spettacoli, percorsi culturali e sapori autentici. Per tre giorni, dal 31 ottobre al 2 novembre, il borgo si trasformerà in un suggestivo teatro a cielo aperto, tra stand artigianali, degustazioni tipiche, tour guidati, mostre storiche, laboratori per bambini e musica dal vivo. Tra i punti salienti dell’edizione 2025: – Stand di artigiani e hobbisti provenienti da molte città, alcuni per la prima volta nel sannio, con interessanti novità – Apertura straordinaria del Museo Storico Ponte con quattro sale tematiche tra reperti archeologici, documenti antichi, costumi tradizionali e cartoline d’epoca. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
