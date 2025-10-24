Torna l’ora solare | si dorme un’ora in più ma i benefici diminuiscono Quando cambiano le lancette e quali sono gli effetti reali
La notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre si dormirà un’ora in più. Alle 3 di mattina in punto, infatti, le lancette degli orologi si sposteranno indietro di un’ora, lasciandosi alle spalle la stagione «legale» e aprendo quella «solare» che terminerà nella notte tra il 28 e il 29 marzo 2026. Introdotta nel 1916 in Germania per motivi di risparmio energetico durante la guerra, l’ora solare consente di guadagnare un’ora di luce al mattino presto sacrificandone una nel tardo pomeriggio. In questo modo – così si pensava quando la misura venne messa in pratica per la prima volta – si sarebbe ridotta di molto la necessità di illuminazione artificiale. 🔗 Leggi su Open.online
