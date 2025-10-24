Torna l’ora solare questa domenica si dorme un’ora in più
Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, alle 3:00 del mattino, le lancette degli orologi dovranno essere spostate indietro di un'ora, segnando così le 2:00. Un passaggio che ci regalerà un'ora di sonno in più, ma che porterà con sé giornate visibilmente più corte, con il sole che tramonterà prima. Perché cambiamo l'ora?. L'adozione dell'ora legale e del successivo ritorno all'ora solare risale alla Prima Guerra Mondiale, introdotta come misura di risparmio energetico.
