Torna l’ora solare | quando spostare le lancette

Salernotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna l’ora solare: alle 3 del mattino di domenica 26 ottobre, infatti, gli orologi dovranno essere spostati un’ora indietro. Il che consentirà di dormire un’ora in più. Il ritorno all’ora solare, tuttavia, comporta qualche piccolo adattamento per l’organismo: stanchezza, difficoltà di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

