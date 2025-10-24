Torna l’ora solare | quando e come spostare le lancette

Torna l’ora solare: ci siamo, bisognerà s postare di un’ora le lancette dell’orologio per avere più luce durante il giorno. Il risultato in generale sarà un’ora di luce naturale in più al mattino, mentre la sera farà buio prim a con le giornate che saranno, con il passare delle settimane, sempre più corte. Per tornare all’ora legale dovremo aspettare la prossima primavera quando a fine marzo riporteremo avanti di un’ora i nostri orologi. L’ora cambierà la notte tra l’ultimo sabato e l’ultima domenica di ottobre che quest’anno cade un giorno in anticipo rispetto al 2024. Sposteremo le lancette un’ora indietro alle 3 del mattino di domenica 26 ottobre 2025 guadagnando quindi un’ora di sonno in più. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

