Torna l’ora solare lancette indietro di un’ora

Torna l'ora solare, nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre le lancette dell'orologio torneranno indietro di un'ora. Nei sette mesi di ora legale che stanno per chiudersi, secondo Terna, c'è stato un risparmio economico di oltre 90 milioni di euro. Mentre è caduta nell'oblio da sette anni, come un orologio fermo, la proposta della Commissione europea di abolire l'avvicendamento, era stata presentata nel 2018. Il passaggio dall'ora legale all'ora solare avverrà alle 3 di domenica 26 ottobre, quando gli orologi dovranno tornare indietro alle due. Gli smartphone e i dispositivi digitali si adegueranno da soli, mentre bisognerà ricordarsi di cambiare l'ora ai dispositivi analogici.

